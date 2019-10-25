25.10.2019 | 20:34

Неудивительно, что назойливых журналистов боятся не только сами знаменитости, но и их дети. Так с помощью подарка Филиппа Киркорова дети Галкина удрали от папарацци.

Забавной нарезкой видео популярный комедиант поделился на своей странице в "Инстаграм". В первом отрывке из серии роликов хорошо видно, как близняшки Лиза и Гарри катаются на игрушечной розовой карете. Ребята веселятся, однако как только Максим подходит с камерой ближе к средству передвижения, брат с сестрой вдруг начали удирать от него.

Когда карета остановилась, у Галкина появился шанс расспросить своих ненаглядных чад, от кого они удирали. Ответ, видимо, поразил юмориста до глубины души. Сначала юная красотка-дочь заявила отцу, что они с братом оторвались, а на закономерный вопрос "от кого?", девочка ответила просто и наивно: "От папарацци".

Впрочем, вскоре находящийся за рулем Гарри нажал на газ, и транспорт близняшек укатил в закат под крики: "Ааааа, папарацци!". Стоит отметить, что карета является подарком близкого друга семьи Пугачевой и Галкина – Филиппа Киркорова.

Поклонники звездной семьи не остались в стороне от происходящего. Многие умилились проделкам Лизы и Гарри, а некоторые от души посмеялись: "Ааа папарация" (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены – прим. ред.), "Золотые детки. Чувство юмора кстати, явно передалось", " Мне всегда этих видео мало!!! Милые детки, можно бесконечно смотреть! Заряд позитива".