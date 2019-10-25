25.10.2019 | 20:00

Один из последних выпусков шоу Андрея Малахова «Прямой эфир» стал не только скандальным, но, наверное, и одним из самых интересных и ярких за все время работы ведущего на телеканале Россия.

Программа под названием «Рынок шкур»: Тайная жизнь знаменитых девушек» вышла в эфир 24 октября, а обсуждать ее будут еще долгие месяцы. А ведь недавно в сети появилась информация, что от Андрея Малахова сбежали сразу несколько редакторов и его «Прямой эфир» теперь вряд ли кто-то будет смотреть.

Главной героиней скандального выпуска стала известная блогерша Кира Майер. Благодаря социальной сети Инстаграм девушка с сексуальной фигурой, которая ежедневно выкладывает откровенные фото, сумела построить успешную карьеру модели.

Кира не скрывает свою роскошную жизнь, она регулярно путешествует, в ее съемной квартире (стоимость аренды 150 000 рублей в месяц) десятки пар обуви стоимостью 1500 евро, дизайнерская одежда и сумки. Майер посещает дорогие рестораны и ни в чем себе не отказывает.

По словам девушки, она может позволить себе подобное благодаря финансовой помощи воздыхателя, имя которого, светская львица назвать отказалась. Команда Андрея Малахова решила провести расследование и узнать, как обычная девушка из города Сарапул (Республика Удмуртия), смогла добиться популярности и богатства.

26-летняя Даша Цветкова (настоящее имя Киры Майер - прим. редакции) провела экскурсию по своей роскошной квартире. В интервью журналисту она призналась, что во время похода по магазинам может с легкостью спустить за раз 5 миллионов рублей.

Один из сотрудников шоу решил проверить Киру. Он нашел ее анкету на сайте знакомств. Далее мужчина связался с агентом девушки, которому представился богатым предпринимателем и договорился о встрече с Майер.

Свидание прошло в арендованной квартире. Во время встречи Майер призналась, что оказывает интимные услуги. Причем может работать не только с одним человеком, но и с компанией из 3-4 мужчин. Этот ролик, снятый скрытой камерой, был показан во время эфира программы «Прямой эфир». Кира, находившаяся в тот момент в студии, спешно ее покинула и отказалась от каких-либо комментариев. Спустя сутки из социальной сети Инстаграм пропал и аккаунт Майер.