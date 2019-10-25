25.10.2019 | 11:33

До новогодних корпоративов остается совсем немного времени. Уже с десятых чисел декабря многие государственные и частные компании начнут организовывать праздничные мероприятия для своих сотрудников.

Боссы некоторых компаний, желая превратить праздник в настоящее торжество, разбрасываются деньгами, приглашая на закрытые вечеринки звезд российской и мировой эстрады.

С декабря месяца условные Агутин и Киркоров, Крид и Земфира, Лепс и Долина в поте лица трудятся на благо публики и своего достатка. Звездам приходится выступать не только в столице или Санкт-Петербурге, но и в глубинке: Саратове, Твери, Екатеринбурге, Самаре и тд.

Но как правило, гонорары артистов за выступление вне Москвы в несколько раз превышают стоимость их концерта в столице. Почему? Все очень просто.

За один вечер, в пятницу, субботу или воскресенье в Москве они смогут заработать в 2, 3 или 4 раза больше, чем если они отправятся на поезде или самолете в глубинку. Именно из-за этого вырастает стоимость их выступления.

Поэтому планируя организацию новогоднего корпоратива следует обратить внимание на даты, которые у артистов будут наверняка свободны. В этом году специалисты предполагают, что наименее востребованными у звезд будут 27, 28 и 29 декабря. А значит проводя праздничное мероприятие в эти дни, вы сможете сэкономить.