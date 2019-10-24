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Полезное | Живое пение Бузовой заставило людей рыдать (видео)

24.10.2019|23:08
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33-летняя экс-телеведущая, а ныне поп-певица Ольга Бузова недавно пополнила копилку своих наград. В Москве в ресторане Modus прошла церемония вручения премии «Прорыв года» по версии журнала «MODA topical».

Мероприятие посетили многие звезды отечественного шоу-бизнеса. Для церемонии Ольга Бузова подобрала яркий образ - черное платье в пол с полупрозрачной накидкой, украшенное перьями.

По решению организаторов шоу, исполнительница хита «Водица» была удостоена победы в номинации «Певица года». Получая награду, Бузова была на седьмом небе от счастья. Ольга долго и охотно позировала для многочисленных папарацци.

На следующий день артистка решила отблагодарить поклонников в социальной сети Инстаграм. На своей страничке Ольга разместила короткий видеоролик с подписью: «Мои хорошие, если бы не было вас, то и не было всего того прекрасного, что сейчас со мной происходит. Именно с вас всё начинается. Поэтому я решила вас поблагодарить песней», - написала певица.

В видео Бузова без аккомпанемента исполнила отрывок из песни. Завершая ее, звезда сложила ладони в форме сердечка, которым она выразила свою любовь к поклонникам.

Однако большинство подписчиков старания Ольги не оценили: «Оля, ты бездарщина», «Ольга, а вы слышите, что не попадаете в ноты?», «Я рыдаю, нет, мы все рыдаем», «Дорогая, как ты ужасно поёшь», «Ааа, я плачу, у меня из ушей кровь пошла», - зло шутили интернет-пользователи.

Возможно, размещенное звездой видео, ни что иное, как очередная попытка привлечь к себе внимание. Стоит отметить, что это у бывшей ведущей скандального шоу «Дом-2» получается великолепно.

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Гость|25.10.2019 00:42|

)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

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