24.10.2019 | 09:54

Певец Влад Топалов опубликовал в своем инстаграм-аккаунте новый пост. Он поднял актуальную тему, которая касается многих россиян.

На снимке исполнитель запечатлен за рулем своего автомобиля. В руках он держит надкусанный пирожок и довольно улыбается. Музыканту стало интересно, что едят его фолловеры, когда ведут машину.

"А вы что едите за рулем?" – спросил Топалов у своих фанатов.

Конечно, подписчики стали активно делиться своими предпочтениями. Как оказалось, многие любят похрустеть чипсами и пошуршать фантиками от конфет. "Все. От булок до котлет. И даже йогурт с ложечки!" – призналась поклонница.

Другие выбирают здоровую еду, например, яблоки. Некоторые вообще стараются не трапезничать, потому что концентрируются на дороге. "Если я буду есть за рулем, меня муж убьет за невнимательность на дороге", – отметила пользователь Сети.

"Я за рулем рулю. А ем до и после. Водитель я так себе потому что", – призналась подписчица.

Нашлись и те, кто отругал Влада за его пренебрежительное отношение к управлению автомобилем. "Это вредно и опасно!" – заявил критик.