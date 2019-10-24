24.10.2019 | 22:17

В Сети вновь обсуждают возможную беременность телеведущей Ксении Собчак. У звезды разглядели подросший живот.

Слухи о том, что теледива в положении появились незадолго до ее свадьбы с режиссером Константином Богомоловым. Поклонники отмечали, что Ксения Собчак начала отдавать предпочтения нарядам свободного кроя.

Поговаривали также, что именно из-за беременности телеведущая и режиссер спешили с бракосочетанием. Напомним, что звезда развелась с актером Максимом Виторганом в июне этого года и уже в сентябре стала законной женой Константина Богомолова.

Сама телеведущая новости о скором пополнении опровергает. "Свадьбы по залету – это вообще как-то грустно, есть в этом какая-то безысходность", - заявила в интервью Ксения Собчак, а после отметила, что известное издание о светской Москве сочинило про нее эту небылицу.

Между тем сегодня, 24 октября, телеграм-канал "Только никому..." опубликовал занятное видео, которое явно было сделано исподтишка. Любопытный папарацци заснял, как теледива беседует с друзьями в холле концертного зала.

Ксения Собчак облачена в бежевое обтягивающее платье из бархата и длинный кардиган в тон. Внимательно присмотревшись к знаменитости, можно заметить небольшой животик.

Возможно, конечно, что Ксения Собчак очень плотно поела перед выходом в свет, что сказалось на ее размерах. С другой стороны, телеведущая может быть действительно беременна, и, если это так, то уже через пару месяцев ей станет сложно скрывать интересное положение.