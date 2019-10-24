Пензенское информационное агентство|18+|Четверг|24 окт 2019|23:15
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+10oC
+11oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+11oC
+12oC
Завтра | Облачно |
  71.83  |  $  64.75

Полезное | «Выдает животик»: Собчак снова заподозрили в беременности (видео)

24.10.2019|22:17
Печать

В Сети вновь обсуждают возможную беременность телеведущей Ксении Собчак. У звезды разглядели подросший живот.

Слухи о том, что теледива в положении появились незадолго до ее свадьбы с режиссером Константином Богомоловым. Поклонники отмечали, что Ксения Собчак начала отдавать предпочтения нарядам свободного кроя.

Поговаривали также, что именно из-за беременности телеведущая и режиссер спешили с бракосочетанием. Напомним, что звезда развелась с актером Максимом Виторганом в июне этого года и уже в сентябре стала законной женой Константина Богомолова.

Сама телеведущая новости о скором пополнении опровергает. "Свадьбы по залету – это вообще как-то грустно, есть в этом какая-то безысходность", - заявила в интервью Ксения Собчак, а после отметила, что известное издание о светской Москве сочинило про нее эту небылицу.

Между тем сегодня, 24 октября, телеграм-канал "Только никому..." опубликовал занятное видео, которое явно было сделано исподтишка. Любопытный папарацци заснял, как теледива беседует с друзьями в холле концертного зала.

Ксения Собчак облачена в бежевое обтягивающее платье из бархата и длинный кардиган в тон. Внимательно присмотревшись к знаменитости, можно заметить небольшой животик.

Возможно, конечно, что Ксения Собчак очень плотно поела перед выходом в свет, что сказалось на ее размерах. С другой стороны, телеведущая может быть действительно беременна, и, если это так, то уже через пару месяцев ей станет сложно скрывать интересное положение.

Источник — dni.ru
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!