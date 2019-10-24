24.10.2019 | 15:58

В своем телеграм-канале Тигран Кеосаян опубликовал шокирующий пост. Он откровенно рассказал о домашнем насилии в отношениях с Маргаритой Симоньян.

"Пришло время рассказать правду. Да, она тяжелая, но дальше тянуть нельзя", – заявил Тигран Кеосаян. "Меня избила моя гражданская жена Маргарита Симоньян. В избиении принимала участие также ее мать Зинаида, проживающая с нами", – предельно коротко и ясно рассказал шоумен.

Тигран сообщил подробности: "Маргарита постоянно отказывала мне в официальном заключении брака, объясняя это тем, что ей надо быть холостой для работы в бюджетном комитете инфоагентства "Спутник". Мне пришлось согласиться, потому что она без пяти минут руководитель агрокомплекса "Кони и гуси", а я простой ведущий непонятной сатирической программы".

По словам Кеосаяна, на протяжении всех совместно прожитых лет он подвергался "бытовому насилию". "Также Маргарита меня изнасиловала. Минимум три раза, результатом чего стали трое наших детей", – пожаловался телеведущий.

Тигран дал понять, что 22 октября стало последней каплей в чаше его терпения. "Я пришел на кухню позавтракать, но вместо еды получил от Маргариты оскорбления. После моей просьбы объяснить свое поведение на мне повисли Маргарита и наша теща Зинаида. Я попробовал скинуть их аккуратно с себя, но это было воспринято как акт агрессии, и Маргарита жестоко избила меня венчиком", – рассказал зверскую историю Тигран Кеосаян.

В заключение он сообщил: "Прошу рассматривать это мое письмо как официальное обращение в Следственный Комитет". Очевидно, вся публикация является пародией на недавнюю скандальную новость. Напомним, накануне, 23 октября, бывший муж обвинил официального представителя СКР Светлану Петренко в нападении. По словам оператора Russia Today Александра Карюка, экс-супруга якобы "душила его ремнем сумки" во время семейного конфликта, из-за чего он "стал задыхаться и терять сознание".