Пензенское информационное агентство|18+|Четверг|24 окт 2019|09:31
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+11oC
+12oC
Погода | Сегодня | Ясно |
+11oC
+12oC
Завтра | Облачно |
  71.70  |  $  64.50

Полезное | «Откуда такие мозги?»: Дочь Галкина отчитала Пугачеву

24.10.2019|08:30
Печать

Елизавета Галкина всерьез решила взяться за воспитание своей звездной мамы. Девочка прочла ей целую лекцию о пользе купания в морской воде.

Юная красавица расхаживает по комнате и причитает, что Алла Борисовна отказывается купаться в море. При этом Примадонна хвалит своих родных за активный отдых, однако сама явно предпочитает более закрытые пространства, нежели людные пляжи. Впрочем, шестилетняя Лиза явно не разделяет такого отношения к морскому побережью. Девочка упорно доказывает, что Пугачевой непременно надо хоть разок окунуться.

"Мама, ты сама себе делаешь плохо", – по-детски мило, но серьезно ворчит светловолосый ангелочек, заглядывая в объектив камеры синими огромными глазами. Разумеется, Алла Борисовна поинтересовалась, что же плохого в том, чтобы не купаться, на что получила целую лекцию о пользе соленой воды.

Оказывается, Лиза прекрасно осведомлена о свойствах морской волны. Она рассказала маме, что той обязательно нужно сплавать на глубину, чтобы исцелиться. Чем болеет Примадонна и более ли дочь Галкина, правда, не уточнила. Но зато юная прелестница отметила, что если искупаться и хорошенько после этого выспаться, то при пробуждении человек будет чувствовать себя заметно лучше.

В свою очередь поклонники Галкиной поспешили выразить свое умиление от рассуждений девочки. Многие отметили, что малышка очень заботлива: "Господи, ну откуда такие мозги?" (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены прим.ред.), " Аллочка понимает ,что это чудо, а не дите", "Какая заботливая малышка! заботится о маме....умничка", "Солнышко, такая рассудительная, заботливая. Лапочка"

Источник — dni.ru
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!