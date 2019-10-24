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Полезное | Интрига раскрыта: Бузова рассказала о новом романе

24.10.2019|14:19
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Ольга Бузова разоткровенничалась о личной жизни, после того как ей присудили приз в номинации "Певица года" на престижной премии "Прорыв года" от журнала Оксаны Федоровой. Артистка прокомментировала слухи о помолвке и скорой свадьбе с Давидом Манукяном.

Телеведущая не без грусти напомнила, что однажды доверилась мужчине, который лишил ее всего. После развода футболист Дмитрий Тарасов оставил Ольгу Бузову без денег и дома в Подмосковье, уговорив переписать недвижимость на его мать.

Артистка заявила, что больше никого не подпустит к своему имуществу – недавно купленной квартире за 120 миллионов на Мосфильмовской. Раскрыла она и главную интригу последних недель, прокомментировав слухи о скорой свадьбе с блогером Давидом Манукяном.

Ольга Бузова ответила прямо: предложения руки и сердца она не получала. А кольцо на безымянном пальце – просто украшение. "Я всю жизнь ношу кольца, у меня огромное количество бриллиантов... Если бы была помолвка, я бы зафиксировала этот факт в "Сторис". Не зафиксировано – значит, помолвки не было!" – цитирует поющую ведущую сайт "Комсомольская правда".

Также Ольга Бузова заявила, что с удовольствием примет в подарок полезные в хозяйстве вещи. "Становлюсь все более завидной невестой. Уже квартиру купила. Теперь мне можно дарить стиральные машины, мрамор, обои. Дарите мне все!" – обратилась к поклонникам и спонсорам певица.

Источник — dni.ru
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