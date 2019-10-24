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Полезное | Градский доказал скептикам искренность отношений с женой

24.10.2019|09:03
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Александр Градский вот уже более 15 лет счастлив в браке с моделью Мариной Коташенко. Певец, известный своим крутым нравом, признался, что у них с молодой супругой не возникает поводов для ссор.

Говорят, Александр Градский влюбился с Марину Коташенко с первого взгляда. В свою очередь, Марина, эффектная блондинка с длинными волосами и стройной фигурой, быстро ответила взаимностью именитому артисту. Роман на тот момент 54-летнего певца и 19-летней модели общественность откровенно осуждала. Дескать, очевидно, что известный исполнитель "повелся" на молодость и красоту, а манекенщица – на его солидный кошелек.

Однако Градский и Коташенко вместе уже более 15 лет, тем самым доказав скептикам, что их отношения находятся на совсем другом уровне, чем те предполагали. Известный не только своим творчеством, но и крутым нравом артист признался в интервью, что с молодой супругой у них нет причин для ссор, и залогом успеха в этом вопросе является именно ее характер. Марина умело распоряжается семейным бюджетом и не позволяет себе финансовых капризов. Ни о какой меркантильности Коташенко и речи не идет. "Бросьте. У нас нет предмета конфликта. Марина – очень спокойный человек по части траты денег и всевозможных глупостей", – заявил Александр Градский.

"Ей не обязательно покупать себе что-то дорогое. Хотя она, конечно, как любая девочка, хочет себе что-то новое. Но у нее такая потрясающая фигура и умение носить вещи, что как в дорогих, так и в обыкновенных она выглядит сногсшибательно", – развил тему популярный певец.

Впрочем, и совсем уж оставлять любимую женщину без обновок и красивых вещей Александр Градский тоже не намерен. Он рассказал: "Единственное, мы придумали: если Марина надевает что-то, и я говорю: "О! Хорошо!", тогда покупаю, сколько бы ни стоило".

К слову, что касается его собственной одежды, то Александр Градский проявляет удивительный консерватизм. С полюбившимися вещами артист не расстается до тех пор, пока они совсем не обветшают. "У меня есть полуспортивный шерстяной свитер на молнии, его главное преимущество в наличии застегивающегося карманчика, куда удачно ложится ключ для машины. Вещи больше десяти лет, протерлись рукава, но Марина сделала замшевые заплатки, и я буду его носить, пока совсем не развалится", – цитирует певца журнал "Антенна-Телесемь".

Источник — dni.ru
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