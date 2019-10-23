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Полезное | «Врач называется»: Елену Малышеву срочно госпитализировали

23.10.2019|09:45
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К Елене Малышевой приехала скорая помощь. Известной ведущей, лицу Первого канала стало плохо, и медики ее госпитализировали.

О том, что Елена Малышева попала в больницу, стало известно из ее же аккаунта в социальной сети "Инстаграм". В "Сторис" скандально известная ведущая Первого канала опубликовала ряд видео, сделанных прямо из кареты скорой помощи и Боткинской больницы, куда доставили именитую пациентку.

"Что сказать? Кто чем занят, а я нахожусь в машине скорой помощи. Прекрасные доктора девчонки", – сообщила неунывающая Елена Малышева. Она объяснила, почему ей понадобилась квалифицированная медицинская помощь. "В первый раз в жизни у меня поднялось давление. Сегодня у меня в первый раз в жизни был гипертонический криз.Вот эти люди мне снизили давление. Но все равно сказали, что надо ехать в больницу. И я не сопротивлялась, хоть и не хотела, правда, девочки?" – обратилась к бригаде медиков телеведущая. Те согласно покивали.

По словам Елены Малышевой, давление у нее "скакнуло" до отметки 200 на 130. Лицо Первого канала сняла момент, как ее на каталке ввозят в клинику. Она отметила, что ей стало намного лучше, потому что было очень плохо. Именно Елена Малышева сообщила своим многочисленным подписчикам, в какую конкретно больницу ее доставили.

Поклонники пожелали телеведущей скорейшего выздоровления. Но почему-то не все. Некоторые комментарии оказались довольно язвительными. "Значит не так плохо, раз хватило сил фотографироваться в карете скорой помощи (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)", "не хочется никому желать плохого, но и хорошего ей пожелать не хочется почему-то", "и это "врач называется...... от пыли задыхается... давления 200 уже криз..." – высказались некоторые читатели.

Источник — dni.ru
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Гость|23.10.2019 10:39|

Давление 160 - уже криз, а не 200

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