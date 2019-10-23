23.10.2019 | 18:18

Недавно ведущая Елена Летучая получила роль в новом сезоне сериала "Ивановы-Ивановы". Во время съемок знаменитость попала в экстремальную ситуацию.

По сюжету светская львица играет знойную красотку из Москвы, которую пригласили на проведение презентации в воронежском автосалоне. В нем Леша Иванов, которого играет Михаил Трухин, решает открыть зоопарк.

Но, естественно, все пошло не по плану – все животные сбежали. К слову, там были енот, баран, крысы и настоящая рысь. Летучая при виде хищников забралась на капот, чтобы спастись.

В реальной жизни Елена боится только змей и волков, остальных зверей она страшными не считает. Ведущая призналась, что на самом деле очень любит животных. Тем не менее, ведущая переживала, что ее могут покусать.

"Но в целом здорово принимать участие в проекте, который мне самой нравится", – отметила звезда.

Также Елена выделила тот факт, что ее героиня предстанет в наряде местных дизайнеров. Она заявила, что она предпочитает брендовые вещи и такое платье ни за что бы не купила.