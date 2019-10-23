23.10.2019 | 18:00

Внешность звезды шоу "Давай поженимся!" за последние десять лет претерпела множество изменений. Главная сваха страны Роза Сябитова несколько раз меняла имидж. Некоторые образы знаменитости были откровенно неудачными.

Например, в самом начале своей телевизионной карьеры Сябитова носила ярко-красные волосы, которые завивала и покрывала лаком. После Роза превратилась в рыжую бестию и принялась делать различные прически, некоторые из которых из-за своей замысловатости смотрелись весьма спорно.

Устав от завивок, Роза Сябитова выпрямила волосы и отдала предпочтение сдержанным укладкам. А не так давно локоны звезды "Давай поженимся!" стали каштановыми, что очень понравилось ее поклонникам. Фанаты отмечали, что телесваха сегодня выгладит лучше, чем когда-либо.

В личном "Инстаграм" Роза Сябитова наглядно продемонстрировала как менялся ее внешний вид с годами. Знаменитость опубликовала серию снимков разных лет.

"Как вы думаете, мне идет старый или новый имидж?" – напросилась на комплименты телесваха.

"Новый однозначно! (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Я конечно Гузееву люблю, но Вы всегда идеально выглядите в кадре!!!", "Нынешний цвет волос лучше. Да и вообще вы на столько приятная женщина по характеру, что вам любой образ подходит", "Новый!!!!вы прекрасны, Роза!", "Чем возрастней тем красивей,,так держать", – отметали фанаты Розы Сябитовой.