23.10.2019 | 10:29

Ольга Бузова и Ксения Собчак оказались на одной премии, за одним столом. У поющей ведущей, звезды скандально известного телепроекта "Дом-2" не выдержали нервы.

Не секрет, что у Ольги Бузовой и Ксении Собчак неоднозначные отношения. Так получалось, что не раз Ольга становилась жертвой провокаций Ксении. К примеру, в своем шоу на YouTube Собчак рассказала о просьбе одного из дизайнеров поговорить с Бузовой, чтобы та не носила одежду его бренда. Тогда разразился жуткий скандал.

Впрочем, после того уже много времени прошло, и теперь Ольга и Ксения оказались за одним столиком на гламурной премии журнала Оксаны Федоровой Moda Topical. Обе облачились в черные наряды, но если Собчак предпочла выбрать более строгий стиль, то Ольга вышла в свет в откровенном платье в пол с блестящей серебряной фурнитурой.

Разумеется, не обошлось и без съемки видео с мероприятия. На своей официальной страничке в социальной сети "Инстаграм" Ольга Бузова опубликовала ряд роликов. Собственно, только благодаря этим кадрам и стало известно о том, что гламурная блондинка и поющая ведущая оказались в непосредственной близости друг от друга после череды скандалов из-за неоднозначных действий первой.

"Только что я стала свидетелем, как Ксения Анатольевна отчитывается перед своим мужем!" – громогласно объявила довольная Ольга Бузова, переместив объектив на заклятую подружку. Собчак, увидев, что ее снимают, смущенно улыбнулась. Поющая ведущая со смехом продолжила: "Как это мило! Когда женщина любит, она просто прекрасна... Даже Собчак стала прекрасна! Посмотрите, какая красивая!" Далее Бузова снова показала смущенно улыбающуюся Собчак.

Судя по комментариям, подписчики сочли эти слова поющей ведущей откровенным унижением гламурной блондинки. Дескать, таким образом Ольга отомстила Ксении за все обиды, нанесенные ей. Отметим, что вечер оказался поистине триумфальным для Ольги Бузовой. Она получила премию в номинации "Певица года". Ведущая телепроекта "Дом-2" поблагодарила за оказанную честь. А вот унесла ли с этого вечера заветную статуэтку Ксения Собчак, Оля не сообщила.