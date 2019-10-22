22.10.2019 | 15:44

37-летняя супермодель Наталья Водянова регулярно путешествует со своими детьми. На минувшей неделе ее заметили в парке «Зарядье» в Москве.

Звезда подиумов и меценат опубликовала на своей странице в социальной сети Инстаграм фотографию с прогулки. На снимке она запечатлена вместе со своими старшими детьми: Лукасом, Невой и Виктором.

Поклонники Водяновой остались в восторге от увиденного. Фотография Натальи буквально за несколько часов набрала более 50 тысяч отметок «мне нравится». Подписчики засыпали кумира комплиментами: «Прелесть», «Какие все красивые», «На вас так приятно смотреть», «Наталья, а вы случайно часом не ведьма? Так молодо выглядите», «Да она моложе своих детей».

Стоит отметить, что старшему сыну Натальи Лукасу скоро будет 18 лет, а дочке Неве, которая путешествует вместе с мамой, только тринадцать. Всего же Водянова является матерью пятерых детишек и при этом превосходно выглядит.

Бывшая модель в последнее время много путешествует. Она уже давно занимается меценатством. В 2004 году Наталья основала собственный фонд «Обнажённые сердца» для строительства детских площадок на территории России и за рубежом.