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Полезное | «Словно ведьма»: Наталья Водянова выглядит моложе своих детей

22.10.2019|15:44
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37-летняя супермодель Наталья Водянова регулярно путешествует со своими детьми. На минувшей неделе ее заметили в парке «Зарядье» в Москве.

Звезда подиумов и меценат опубликовала на своей странице в социальной сети Инстаграм фотографию с прогулки. На снимке она запечатлена вместе со своими старшими детьми: Лукасом, Невой и Виктором.

Поклонники Водяновой остались в восторге от увиденного. Фотография Натальи буквально за несколько часов набрала более 50 тысяч отметок «мне нравится». Подписчики засыпали кумира комплиментами: «Прелесть», «Какие все красивые», «На вас так приятно смотреть», «Наталья, а вы случайно часом не ведьма? Так молодо выглядите», «Да она моложе своих детей».

Стоит отметить, что старшему сыну Натальи Лукасу скоро будет 18 лет, а дочке Неве, которая путешествует вместе с мамой, только тринадцать. Всего же Водянова является матерью пятерых детишек и при этом превосходно выглядит.

Бывшая модель в последнее время много путешествует. Она уже давно занимается меценатством. В 2004 году Наталья основала собственный фонд «Обнажённые сердца» для строительства детских площадок на территории России и за рубежом.

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