22.10.2019 | 19:45

Модель Алена Краснова обмолвилась о будущих детях. Супруга Никиты Преснякова, сына певицы Кристины Орбакайте, поделилась планами.

Краснова и Пресняков стали мужем и женой два года назад. За время существования этого брака в Сети не раз появлялись слухи о беременности Алены. Модель постоянно опровергала сплетни и несколько раз говорила, что обзаводиться потомством в ближайшее время не планирует. Манекенщица и ее супруг хотят насладиться молодостью и друг другом.

Никита Пресняков занят развитием собственного бизнеса, также внук Аллы Пугачевой является солистом музыкальной группы. Алена Краснова снимается для модных журналов, ведет страницы в соцсетях и много путешествует.

По словам невестки Кристины Орбакайте, работа в мире фешен вдохновила ее освоить фотоискусство. Девушка сейчас ищет подходящие курсы и выбирает камеру. Рассказывая об этом, Алена впервые заговорила о будущих детях.

"Вряд ли мое хобби перерастет в коммерческую деятельность, моими подопечными станут друзья, в будущем наши дети, а дальше, как пойдет", — поделилась Алена Краснова.

Подписчики поддержали супругу Никиты Преснякова. Девушке пожелали успехов в любых начинаниях. "Вы очень классные!! Счастья, красивых детей и любви (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Такие милые с супругом", "Красивая пара. Ооооочень классные!!! Счастья вам!" – писали обыватели.

Добавим, что ранее разговоры о наследниках Алену Краснову раздражали. Модель даже подшучивала над этим в соцсетях. Она публиковала снимки, на которых закатывала глаза, с надписями: "Когда дети?".