22.10.2019 | 14:16

2 ноября на стадионе "Минск-арена" состоится концерт Аллы Пугачевой "P.S." Последний раз Примадонна выступала в столице Белоруссии десять лет назад. Тогда, несмотря на недешевые билеты, зал Дворца спорта был забит под завязку. Аншлаг ожидается и теперь.

Официальная цена билетов на московский сольник Аллы Борисовны в апреле составляла от 3500 до 70 тысяч рублей. Перекупщики забрали все в первые же дни и потом продавали с безумной накруткой – до 500 тысяч. Правда, как выяснили поклонники, вживую за такие деньги артистка пела далеко не все...

В Минске люди живут скромнее и таких трат позволить себе не могут. Билеты на 15-тысячную арену стоят от 1900 до 9500 российский рублей. Вполне доступно желающим увидеть живую легенду!

Многие россияне тоже устремятся 2 ноября в Минск, поскольку в Москве посетить концерт смогли далеко не все. Места в поездах, которые в это время пойдут в Белоруссию, уже проданы, найти номер в гостинице проблематично.

Минск стоит на ушах. Кажется, город готовится к приезду Аллы Пугачевой серьезнее, чем к государственному визиту Владимира Путина. С президентом все понятно – там четко работают службы протокола, все идет по накатанной. А как быть с главной певицей России?

Говорят, в братскую страну она отправится за пару дней до концерта поездом (в личном вагоне) с Белорусского вокзала. Вместе с ней – муж Максим Галкин, дети Лиза и Гарри, директор Елена Чупракова, стилист, визажист и прочая обслуга. Скорее всего, жить Примадонна будет не в гостинице, а на одной из правительственных дач под Минском, чтобы отдохнуть от назойливой публики и прессы.

Алла Борисовна ограничивает себя в еде: во-первых, держит фигуру, во-вторых, диабет и болезни сердечно-сосудистой системы вынуждают быть внимательнее к рациону. Принимающая сторона уже продумывает меню – список разрешенных Пугачевой продуктов был отправлен заранее.

Кстати, поклонники, которые на выступление последней народной артистки СССР все-таки не попадут, смогут увидеть его в кино. 31 октября от Владивостока до Москвы начинается прокат фильма-концерта, снятого в Кремле.