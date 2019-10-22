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Полезное | Лель пришла в восторг от успехов внука Пугачевой

22.10.2019|08:33
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Внук Пугачевой недавно получил степень бакалавра. Одной из первых поздравить юношу поспешила певица Катя Лель.

Артистка заметила, что несмотря на самостоятельность, Дени Байсаров старается часто летать к родственникам в Россию, т.к. скучает по ним. Кроме того, его мама Кристина Орбакайте также часто навещает свое ненаглядное чадо в Лондоне. Вероятно, благодаря поддержке родных и близких Байсаров-младший успешно закончил бакалавриат престижного ВУЗа.

"Дени смышленый парень – большая умница! По человеку же сразу видно, он всегда стремился к развитию и самопознанию. Я его с детства знаю, абсолютно самодостаточная личность!! Дени однозначно себя проявит и найдет свой путь", – отметила Катя Лель в интервью корреспондентам издания Teleprogramma.pro.

Она также подчеркнула, что юноша, еще будучи совсем ребенком, отличался от своих сверстников повышенной тягой к знаниям. Скорее всего, он осознанно поступил в один из элитных институтов Англии. Отметим, что не так давно стало известно, что 21-летний сын Орбакайте закончил лондонский филиал Школы бизнеса имени Бута.

Знаменитость уже выкладывала на личной странице в социальной сети "Инстаграм" фотографию молодого человека. Пост она подписала так: "Поздравляю, сынуля, с первым высшим образованием! Теперь ты-бакалавр и уже учишься на магистратуре! Только вперед! Я горжусь тобой" (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены – прим.ред.).

Тогда юношу поздравили Игорь Николаев, Екатерина Стриженова и другие пользователи социальной сети. Многие пожелали успехов молодом человеку и отметили, что тот стал старше.

Сама Катя Лель сейчас воспитывает десятилетнюю красавицу-дочку. Певица рассказала, что не может даже допустить мысль о зарубежном образовании ненаглядного чада. Знаменитость отмечает, что боится отпускать свою Эмилию в другую страну.

Источник — dni.ru
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