22.10.2019 | 10:52

41-летняя актриса поделилась с поклонниками в "Инстаграме" снимками подросших наследниц. Екатерина Климова опубликовала фото 17-летней Елизаветы и четырехлетней Бэллы.

Звезда театра и кино выложила в своем профиле снимок, на котором 17-летняя Лиза запечатлена вместе с малышкой. Старшая дочь, одетая в черный костюм, держит младшую за плечи. А Бэлла позирует в платье горошек и туфлях.

Наследницы Екатерины Климовой не смогли оставить фолловеров равнодушными. Они отметили, что девочки очень похожи на свою знаменитую маму – такие же стройные красавицы, передает Пятый канал.

"Полностью в мамочку, такие же красотки!", "Красавицы, как и мама!", "Красоточки", "Какие красивые девочки", – отметили комментаторы. Больше всего комплиментов досталось младшей дочери артистки. Бэлла восхитила пользователей соцсети грациозностью и утонченностью.

По мнению подписчиков Екатерины Климовой, девочка держится перед объективом фотоаппарата, словно начинающая модель. "Ну что за маленькое чудо!", "Необыкновенная! Красивая Бэлла! Очень!" – пришли в восторг поклонники звезды.

Напомним, что Екатерина Климова воспитывает четверых детей. Не так давно знаменитость развелась с молодым мужем, актером Гелой Месхи. Примечательно, что артистка сохранила дружеские отношения с первым мужем, актером Игорем Петренко. Они в равной мере занимаются воспитанием общих детей и периодически собираются вместе на торжествах.