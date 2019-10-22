51-летняя актриса Ольга Кабо опубликовала в своем Instagram-аккаунте новый пост. Это оказался архивный снимок еще со студенческих времен.
На кадрах юной артистке всего 18 лет. Густые черные волосы и брови, белоснежная улыбка, по-детски пухлые щечки и пронзительный взгляд, который смотрит в самое сердце.
"Вот, нашла в архивах! 1986 год. Мои фото пробы на картину Карена Шахназарова "КУРЬЕР", помните такую? Здесь я студентка 2 курса ВГИКа... Утвердили другую актрису, но у меня остались самые теплые воспоминания о работе с Кареном Георгиевичем)))", – подписала фото звезда.
Фолловеры пришли в восторг от увиденного. Многие отметили, что артистка почти не изменилась с тех пор. Фанаты расхвалили и отдельные части лица знаменитости и всю ее в целом, не переставая придумывать все более красочные эпитеты для описания красоты Ольги.
"Практически не изменились! Такая же красивая и милая!", "Оля, вы такая красивая и совершенно не изменились", "Ну, что за прелесть эта девочка! Столько лет прошло, а вы не меняетесь!", "Брови здесь красивые!", "Вы потрясающая... Шикарная", "Какая очаровательная!", "Невозможно отвести глаз...", – восхищались подписчики.
"Это просто невозможное чудо! Какое лицо! Глубина какая! Чистая девочка!", – не скрывала своего упоения поклонница.
Один из пользователей Сети поинтересовался, часто ли Кабо при таких внешних данных сталкивалась в юности с завистью. И если да, то как она с этим боролась. Актриса призналась, что она никогда не обращала на это внимание. "Зачем тратить эмоции на негатив?", – подытожила знаменитость.
Зачем нам это, кто она такая, ах да, какие важные роли она играла, вот например 1987г. Где находится нофелет? прохожая из Свердловска, ну просто титанический труд. Уже не знают как о себе заявить нафталиновые куклы из шкафа.