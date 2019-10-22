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Полезное | 51-летняя Ольга Кабо показала себя в студенческие годы

22.10.2019|13:47
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51-летняя актриса Ольга Кабо опубликовала в своем Instagram-аккаунте новый пост. Это оказался архивный снимок еще со студенческих времен.

На кадрах юной артистке всего 18 лет. Густые черные волосы и брови, белоснежная улыбка, по-детски пухлые щечки и пронзительный взгляд, который смотрит в самое сердце.

"Вот, нашла в архивах! 1986 год. Мои фото пробы на картину Карена Шахназарова "КУРЬЕР", помните такую? Здесь я студентка 2 курса ВГИКа... Утвердили другую актрису, но у меня остались самые теплые воспоминания о работе с Кареном Георгиевичем)))", – подписала фото звезда.

Фолловеры пришли в восторг от увиденного. Многие отметили, что артистка почти не изменилась с тех пор. Фанаты расхвалили и отдельные части лица знаменитости и всю ее в целом, не переставая придумывать все более красочные эпитеты для описания красоты Ольги.

"Практически не изменились! Такая же красивая и милая!", "Оля, вы такая красивая и совершенно не изменились", "Ну, что за прелесть эта девочка! Столько лет прошло, а вы не меняетесь!", "Брови здесь красивые!", "Вы потрясающая... Шикарная", "Какая очаровательная!", "Невозможно отвести глаз...", – восхищались подписчики.

"Это просто невозможное чудо! Какое лицо! Глубина какая! Чистая девочка!", – не скрывала своего упоения поклонница.

Один из пользователей Сети поинтересовался, часто ли Кабо при таких внешних данных сталкивалась в юности с завистью. И если да, то как она с этим боролась. Актриса призналась, что она никогда не обращала на это внимание. "Зачем тратить эмоции на негатив?", – подытожила знаменитость.

Источник — dni.ru
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Гость|22.10.2019 14:00|

Зачем нам это, кто она такая, ах да, какие важные роли она играла, вот например 1987г. Где находится нофелет? прохожая из Свердловска, ну просто титанический труд. Уже не знают как о себе заявить нафталиновые куклы из шкафа.

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