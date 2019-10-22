22.10.2019 | 09:46

Радостной новостью со своими подписчиками в социальной сети Инстаграм поделилась звезда российского спорта, прославленная Светлана Хоркина.

У 40-летней гимнастки родился второй ребенок. В личном микроблоге она опубликовала изображение детской кроватки с надписью "С рождением ребенка!"

"Как долго я тебя ждала. 21.10.2019. Люблю тебя", – коротко подписала изображение Хоркина. Имя и пол малыша российская гимнастка пока не раскрывает.

Напомним, что Светлана Хоркина уже имеет ребенка от первого брак. Отцом 14-летнего Святослава является бизнесмен и миллиардер Кирилл Шубский. С ним гимнастка состояла в отношениях в начале 2000-х. По ряду причин, влюбленным пришлось не афишировать свои чувства. В результате Хоркина рожала в клинике Cedars-Sinai Medical Center под чужой фамилией, а после рождения сына роль отца для СМИ взял на себя голливудский актёр Леван Учанейшвили

В апреле 2011-го Хоркина вышла замуж за Олега Кочнова. Он проходил службу в Федеральной таможенной службе и Федеральной службе по контролю за оборотом наркотиков, являлся генералом запаса. Сама Светлана сейчас занимается политикой и общественной деятельностью. С 2016 года она стала доверенным лицом партии «Единая Россия», а в 2018 году ей было присвоено очередное воинское звание «полковник».