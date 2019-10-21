21.10.2019 | 13:58

Единственная дочь Марии Шукшиной получила сильную пощечину от пьяного отчима. По словам Анны, когда она рассказала матери о случившемся, та никак не отреагировала.

Очередной выпуск ток-шоу Леры Кудрявцевой и Оскара Кучеры "Звезды сошлись" назывался "Домашние тираны в семьях знаменитостей". На передаче появилась дочь Марии Шукшиной от первого брака Анна Трегубенко. Она рассказала, как стала жертвой рукоприкладства третьего мужа актрисы – Бориса Вишнякова. Анна отметила, что у него были проблемы с алкоголем, из-за чего Мария с ним рассталась, запретив видеться с их сыновьями Фомой и Фокой.

Однажды, когда Анна пришла домой, обнаружила там пьяного отчима. Трегубенко предположила, что того впустил ее брат Макар. Она попыталась прогнать Вишнякова, но тот разозлился и влепил ей оплеуху. "Это была пощечина всей рукой, от уха до носа. На пол-лица. Это был не первый запой, и отчим был довольно неадекватный. Было и больно, и страшно, и обидно. Я защищала и детей, и себя, и дом в целом", – рассказала дочь Марии Шукшиной.

Испуганная Анна закрылась в своей комнате с ножом и позвонила возлюбленному. Тот сорвался с работы, приехал и на лестничной площадке по-мужски разобрался с ее неадекватным отчимом. Разумеется, Анна позвонила и матери. На вопрос о реакции артистки она ответила: "К сожалению, особо никакой. Было очень обидно. Мне кажется, так как на нее он тоже поднимал руку, она подумала: "Ну что здесь такого? Ну я, ты..."

Однако Анна Трегубенко уточнила, что, когда отчим ударил Марию Шукшину, та сразу решила с ним расстаться и запретила видеть детей. В отличие от многих женщин, терпеть такое отношение популярная актриса не стала.