21.10.2019 | 16:52

Каждая десятая компания в России планирует сократить штат. Массовые увольнения грядут в 2020 году.

Исследование провела российская компания интернет-рекрутмента HeadHunter. О возможных сокращениях заявили 9% опрошенных фирм. Многие при этом все же позитивно оценивают свое положение на рынке труда и считают его стабильным.

Так, 62% респондентов прогнозируют, что увеличат штат своих сотрудников в 2020 году, передает телеканал "360". Рост фонда оплаты труда прогнозируют в 55% опрошенных компаний, причем 21% из них однозначно уверены в положительных изменениях. Снижения зарплат ждут в 8% фирм.

Всего аналитики опросили порядка 150 российских компаний. В прошлом году кадровую чистку не исключали 21% респондентов, 19% из них сократили штат в этом году. Вместе с тем 49% работодателей увеличили численность персонала, сообщает URA.ru.

В службах занятости есть 1,7 миллиона вакансий от работодателей. Число официально зарегистрированных безработных составило 662 200, а уровень безработицы остался на уровне 0,9%.

По мнению экспертов, свою роль играет выход на рынок труда самого малочисленного поколения 90-х. Большинство российских компаний вынуждены расширять штат именно за счет молодых специалистов.

Как писали "Дни.ру", ранее тревожную тенденцию о массовых увольнениях обозначили в правительстве. По прогнозам, безработица в России будет постепенно расти. В ближайшие три года количество тех, кто состоит на учете в государственной службе занятости, увеличится почти вдвое.