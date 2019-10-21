21.10.2019 | 17:27

На днях Московский суд зарегистрировал заявление тренера по сквошу Дмитрия Иванова о расторжении брака. Спортсмен разводится с певицей Лолитой Милявской. В студии программы "Пусть говорят" на Первом канале друг вокалистки музыкант Аркадий Укупник рассказал, почему, по его мнению, этот брак рухнул.

Укупник сообщил, что знал Иванова еще до того, как тот женился на Милявской. В то время Дмитрий жил с богатой дамой, которая была значительно старше. Аркадий часто сталкивался с ними в общей компании. Уже тогда было ясно, что Дмитрий альфонс.

"Я опечален этой ситуацией и расстроен, сбылись мои самые худшие опасения. Хотя, они сбылись через девять лет. И ничего не предвещало. Но сейчас, когда я отматываю пленочку назад, то я могу сказать, что этого молодого человека я знал до того, как он познакомился с Лолитой. Он находился в отношениях со взрослой женщиной, обеспеченной и долго с ней находился, тогда это было похоже на мезальянс", – вспомнил музыкант.

Укупник отметил, что Милявскую от брака с Ивановым не отговаривал. Первое время разница в возрасте и социальном статусе между влюбленными Аркадия смущала, однако со временем певец привык к паре. Аркадий отметил, что на Дмитрия в какой-то момент начал смотреть "через призму любви" Лолиты. "Ничего другого, оказывается, ждать нельзя, чудес не бывает", – высказался о мезальянсе Аркадий Укупник в сегодняшнем выпуске ток-шоу "Пусть говорят".

Музыкант отметил, что последние два-три года Милявская была несчастлива рядом с Ивановым. Видимо, артистка чувствовала, что у супруга появилась другая.

"Мы пересекались редко, на каких-то гастролях, но ее внутреннее состояние, на мой взгляд, было ужасное. Сначала это был мезальянс, потом это перешло в отношения альфонса и его сожительницы. Сейчас это видно, что человек, сам его жизненный путь и то, что сейчас произошло, показывает, что это был с его стороны практически фиктивный брак. Он ее использовал, однозначно", – сказал о Дмитрии Аркадий в эфире ток-шоу "Пусть говорят".

Укупник добавил, что, избавившись от мужа, Милявская стала выглядеть и чувствовать себя лучше. Певец считает, что Лолита теряла силы рядом с мужем-альфонсом.