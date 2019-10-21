21.10.2019 | 21:34

Жасмин в последнее время не так часто радует поклонников своим творчеством. Артистка в 2019 году выпустила всего две композиции - «Я верю в любовь» и «Сильней огня». А последний ее альбом «The Best» - является сборником лучших хитов певицы.

В музыкальных чартах Сара (настоящее имя ДЖасмин - прим. редакции) оказывалась последний раз в 2016 году. Зато недавно, она была удостоена популярной премия «Fashion People Awards» в номинации «Концертное шоу года».

По всей видимости, отпечаток на творческое затишье певицы наложили события происходящие с ее супругом Иланом Шором, которого в Молдавии обвинили в банковских аферах.

21 июня 2017 года по совокупности совершенных преступлений, муж Жасмин был приговорен к 7,5 годам лишения свободы. Суд оставил его на свободе до вступления в силу окончательного решения Апелляционной палаты.

Приговор так и не был озвучен и не вступил в силу, а новой датой рассмотрения дела по существу назначили 27 сентября 2019 года. К этому времени Шор стал депутатом и получил право на неприкосновенность. Воспользовавшись этим, он выехал из страны. По слухам, сейчас Шор находится в Израиле.

«Министерство внутренних дел объявило в национальный и международный розыск подозреваемого Илана Шора. Ответственность за исполнение возложена на Генеральный инспекторат полиции МВД Молдовы», — сообщили в МВД Молдавии.

Жасмин старается держаться и не унывать по этому поводу. Недавно певица на своей странице в социальной сети Инстаграм опубликовала снимок, на котором она позирует в шикарном платье с высоким разрезом.

«Женщины - существа более стойкие, чем мужчины. Вы когда-нибудь слышали о женщине, которая бы потеряла голову только от того, что у мужчины красивые ноги?», - подписала фотографию артистка.

Снимок понравился поклонникам Жасмин. Подписчики засыпали певицу комплиментами, хотя нашлись и те, кто упрекнул артистку: «Вы же мусульманка и ноги показываете».