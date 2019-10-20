20.10.2019 | 17:29

Певица Ани Лорак похвасталась перед подписчиками новыми снимками. Злопыхатели тут же их раскритиковали.

В личном "Инстаграм" исполнительница опубликовала две фотографии. Ани Лорак предстает в разных образах.

На первом снимке артистка закуталась в палантин с восточным орнаментом. Плечи звезда оставила открытыми, что добавило кадру притягательности.

На втором фото Ани Лорак позирует в полный рост в коротком черном кожаном платье и серебристых сапогах. Голову звезды венчает крупный ободок.

Поклонники от поста звезды пришли в восторг. Артистку осыпали комплиментами. "Я просто в восхищении, от этой красавицы! (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Женщина мечта!", "Африканская красавица", "Боже! Какая она красивая", – писали фанаты Ани Лорак.

Между тем некоторые комментаторы посчитали, что вокалистка неудачно увеличила губы. Якобы процедура не лучшим образом сказалась на дикции Ани Лорак.

"С увеличением губ неминуемо меняются пропорции лица", "С последней песней "мы нарушаем", вообще беда, она так перекачала себя что половину букв в песне не выговаривает", – критиковали звезду недоброжелатели.

Отметим, что среди поклонников ведутся жаркие споры по поводу изменения внешности певицы. Поговаривают, что звезда скорректировала ее с помощью пластики. В Сети предполагают, что Ани Лорак увеличила грудь, изменила форму носа, сделав кончик более утонченным, и увеличила губы. Однако сама певица, никогда не говорила на тему пластики.