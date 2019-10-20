Пензенское информационное агентство|18+|Воскресенье|20 окт 2019|14:16
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+15oC
+15oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+14oC
+15oC
Завтра | Облачно |
  72.10  |  $  64.64

Полезное | «Мы под шумок»: Меладзе отшутился за грубое нарушение ПДД

20.10.2019|12:55
Печать

Валерий Меладзе опубликовал снимок, на котором он изображен на фоне "Майбаха" на берегу реки близ города Калязина. Внимательные подписчики заметили, что певец грубо нарушил ПДД, однако в ответ Меладзе просто отшутился.

Меладзе побывал в Тверской области. В частности, он выложил снимок на фоне реки и затопленной колокольни Николаевского собора на Угличском водохранилище.

В кадре певец стоит, опираясь на капот своего "Майбах".

"К каждому храму должна вести дорога...Но не до каждого можно дойти. Памятник истории и архитектуры на Угличском водохранилище близ города Калязина", – подписал фото Меладзе.

Внимательные подписчики, судя по всему из местных жителей, упрекнули певца, что он проехал "под кирпич" – к берегу реки на машинах спускаться нельзя.

"И мы под шумок. Только у нас не было прицепа, и грузить на него нечего было", – написал Меладзе. Но такое ироничное нарушение разозлило законопослушных подписчиков еще больше. "Все нарушают и мне можно. Молодец", – написала возмущенная поклонница.

Источник — dni.ru
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!