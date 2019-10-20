20.10.2019 | 12:55

Валерий Меладзе опубликовал снимок, на котором он изображен на фоне "Майбаха" на берегу реки близ города Калязина. Внимательные подписчики заметили, что певец грубо нарушил ПДД, однако в ответ Меладзе просто отшутился.

Меладзе побывал в Тверской области. В частности, он выложил снимок на фоне реки и затопленной колокольни Николаевского собора на Угличском водохранилище.

В кадре певец стоит, опираясь на капот своего "Майбах".

"К каждому храму должна вести дорога...Но не до каждого можно дойти. Памятник истории и архитектуры на Угличском водохранилище близ города Калязина", – подписал фото Меладзе.

Внимательные подписчики, судя по всему из местных жителей, упрекнули певца, что он проехал "под кирпич" – к берегу реки на машинах спускаться нельзя.

"И мы под шумок. Только у нас не было прицепа, и грузить на него нечего было", – написал Меладзе. Но такое ироничное нарушение разозлило законопослушных подписчиков еще больше. "Все нарушают и мне можно. Молодец", – написала возмущенная поклонница.