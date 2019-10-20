20.10.2019 | 12:44

Любовь Успенскую упрекнули в злоупотреблении пластикой. 65-летняя артистка подверглась жесткой критике.

Вокалистка Любовь Успенская тщательно следит за своей внешностью. Артистка выглядит намного моложе своих лет.

Как говорит сама Успенская, она ни разу не делала пластику. Любовь предпочитает пользоваться услугами косметологов, ведь с помощью инъекций "красоты" можно добиться потрясающего эффекта: кожные покровы подтянуты, контуры лица четкие и все это без хирургического вмешательства. Между тем поклонники считают, что в стремлении выглядеть свежо певица перестаралась.

Накануне Любовь Успенская опубликовала в личном "Инстаграм" видео. Она показала, как играет на баяне. В комментариях к публикации подписчики обратили внимание, насколько сильно изменилась внешность звезды.

"Зачем вы себя так изуродовали? Вы сейчас похожи на старшую сестру Сережи Зверева (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Я тоже смотрю и ничего не понимаю....Что это за пластика? Человека изуродовали......Голова присобачена непонятно от чего. Туловище живое, пальцы двигаються, а голова, как чурбан. Прости Господи.....", "я вообще увидила сходство с Майклом Джексоном! По сути типаж один, видимо воображения нет у рукожопых врачей, всех на одно лицо делают", - писали оторопевшие фолловеры Любови Успенской.