20.10.2019 | 17:09

Певица призналась, что в обычной жизни лишена налета звездности. По словам Татьяны Булановой, с ней запросто можно познакомиться в общественном транспорте или в очереди у прилавка.

Татьяну Буланову часто узнают на улице. Исполнительница привыкла к вниманию прохожих, которые всегда говорят ей комплименты. Между тем в такси артистке почти всегда удается сохранять инкогнито. Чтобы не смущать водителя, Татьяна прячет глаза под солнцезащитными очками и молчит всю дорогу.

"Люди зря думают, что Таня Буланова такая рафинированная фифа с личным водителем и охраной. Я и посуду мою, и за укропом на рынок хожу. И в троллейбусах езжу, и в трамваях – так же, как все..." – сказала вокалистка.

Буланова не скрывает, что боится одиночества. Певица обожает своих сыновей, Александра и Никиту, и опасается, что, создав свои семьи, они от нее отдалятся. Татьяна рассчитывает, что в скором времени станет бабушкой – старший отпрыск звезды вот-вот женится. Певица с удовольствием будет проводить время с внуком или внучкой.

А пока одинокими вечерами Татьяна Буланова смотрит фильмы по телевизору или сидит в Интернете. Вокалистка любит шерстить новостные сайты, узнавая о том, что творится в мире. Иногда Сеть так затягивает исполнительницу, что она проводит за компьютером всю ночь.

Татьяна Буланова разведена. Брак артистки с футбольным тренером Владиславом Радимовым распался в 2016 году. Артистка подумывает о новом замужестве, однако не понимает, где найти хорошего мужчину.

"Чтобы я согласилась выйти замуж, мой избранник должен очень сильно меня полюбить. Сегодня мое сердце свободно, но надеюсь, встречу достойного человека. Правда, даже не представляю где – по тусовкам хожу мало. Может, найду свою судьбу в троллейбусе? А почему нет? Я простая, добрая – не бойтесь, никого не пошлю. Подходите знакомиться!" – цитирует Татьяну Буланову Starhit.