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Полезное | «Живите пока дают»: Гордон о последствиях ДТП

19.10.2019|12:28
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ДТП случилось 18 октября. Екатерина Гордон пострадала накануне своего дня рождения. Известная правозащитница чудом осталась жива. Об инциденте на дороге она сообщила поклонникам в своем "Инстаграм".

По словам телеведущей, ДТП произошло, когда она ехала в аэропорт. Сзади в машину, на которой добиралась Екатерина Гордон, въехало другое авто. "И ты крепко долбанулся головой, и водитель весь в кровище, а ты не сразу понял, что вообще произошло... Я хочу сказать вам только одно: seize the day (лови момент). Другого дня может не быть… Живите пока дают, просто улыбайтесь. Ну и, раз я все еще пишу, ... я все еще живу", – поделилась подробностями знаменитость.

О том, какие травмы получила, Екатерина Гордон не сообщила. Разумеется, знакомые, клиенты и фолловеры пришли в шок от такой новости и принялись расспрашивать ведущую, не нужна ли ей помощь, поздравляли со вторым днем рождения, радовались, что все обошлось.

Екатерине Гордон пожелали скорейшего выздоровления не только поклонники, но и российские знаменитости. Среди них – Анфиса Чехова, Рита Дакота, Тимур Еремеев. "Ох, Кати, хорошо, что ты все еще пишешь. И живи как можно дольше", "Катюша, слава Богу, все обошлось", "Берегите себя", "Храни вас Бог. Катя, вы нам нужны!" – прокомментировали тревожный пост юриста звезды и рядовые россияне.

И все как один надеялись, что Екатерина Гордон, которая и сама водит автомобиль, была пристегнута ремнем безопасности. Ведь в ином случае авария могла бы закончиться настоящей трагедией.

Источник — dni.ru
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