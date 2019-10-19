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Полезное | Юлия Меньшова не стыдится морщин

19.10.2019|09:40
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50-летняя телеведущая не стесняется того, что годы меняют ее внешность. Юлия Меньшова не пытается скрыть возраст пластическими операциями.

Знаменитость поделилась свежим честным снимком в своем "Инстаграм". Юлия Меньшова показала неотретушированное селфи с отчетливо заметными морщинами. Поклонники увидели возрастные изменения кожи ведущей.

На снимке Юлия Меньшова с минимальным макияжем улыбается. В тексте звезда экрана порассуждала об успехе. Она призналась, что очень мало зарабатывала, когда стала работать в театре после института. Тогда ей приходилось нелегко.

"Поиски работы (и денег!) привели меня на телевидение. Я стала работать редактором, и моя заработная плата, наконец, стала существенно отличаться от ничтожной актерской. Я не знала тогда, что еще вернусь к своей профессии спустя годы. И уж тем более не представляла себе, что через некоторое время стану телеведущей", – поделилась Юлия Меньшова. Она добавила, что просто приспосабливалась к новым обстоятельствам.

В комментариях фолловеры присоединились к обсуждению, а также сделали ведущей массу комплиментов. Честное фото с морщинками пришлось россиянам по душе. При этом они отметили, что Юлия Меньшова очень похожа на вою знаменитую мать – актрису Веру Алентову.

"Мамина копия", "Добрый день, Юлия. На этом фото вы очень похожи на свою маму"; "Вы очаровательны! Выглядите здорово", – написали звезде. К слову, Юлия Меньшова высмеивает подозрения поклонников в сделанной пластике, уверяя, что стареет естественно. А вот ее знаменитой матери не до смеха, поскольку ее регулярно упрекают в излишнем увлечении хирургическими вмешательствами.

Источник — dni.ru
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