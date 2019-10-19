19.10.2019 | 10:11

Примадонна поделилась свежим селфи в своем "Инстаграм". Однако многие отметили, что Алла Пугачева выглядит на нем неудачно.

Новый пост 70-летней звезды эстрады вызвал шквал критики. Певица опубликовала анонс в преддверии серии показов своего юбилейного концерта.

"Начинаем с Дальнего Востока и заканчиваем в Москве. Вам, которые хотели бы, но не смогли попасть на концерт, ПОСВЯЩАЮ (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены – Прим. ред.). Если хоть что-нибудь останется в ваших сердцах, то большей награды я и не желаю", – написала Алла Пугачева. Снимок, которым она сопроводила текст, вызвал неоднозначную реакцию фолловеров.

"Такое фото плохое...", "Неудачное фото", "Зачем выкладывать фото в таком ракурсе, доверьтесь профессиональным фотографам, а то ужас какой-то сами на себя не похожи", "Джокер? Ты или это???", "Да, так мы и поверили, что в 70 именно так и выглядят", "Это фотошоп", – распекли Примадонну пользователи соцсети. Артистка не стала реагировать на критику.

Преданные поклонники вступились за свою любимицу. "Красавица была, есть и будет", "Какие же гадости пишет народ... страшная... старая... не нашла фото получше... зачем? Зависть? Или... не от большого ума? А вы все красавицы? АБ не скрывает свой возраст и с годами изменения внешности, к сожалению, происходят. Но выглядит она шикарно!!!", "Крутая фоточка!" – высказались заступники Аллы Пугачевой.