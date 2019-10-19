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Полезное | Пригожин объяснил подписчику, кем тот является и что с ним будет

19.10.2019|17:16
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Зачастую популярность влечет за собой проблемы. Публичные люди частенько становятся участниками громких скандалов, которые остались бы незамеченными, будь они обычными людьми.

В обществе уже давно сложился образ успешного человека. Он богат, известен и не имеет права на ошибку, чем регулярно пользуются хейтеры и недоброжелатели. Они стремятся сначала "довести" знаменитость, а затем предстать перед публикой в качестве пострадавшей стороны.

Что стало причиной скандала, в который оказался втянут продюсер, супруг певицы Валерии Иосиф Пригожин пока не известно. Но вполне вероятно, что слова, написанные им (предположительно) в адрес одного из подписчиков его страницы в Инстаграм, будут иметь последствия.

Телеграм-канал "Мышевловка" опубликовал скрин переписки, а точнее несколько сообщений, автором которых якобы является Иосиф Пригожин.

Согласно предоставленной фотографии, известный продюсер в совершенстве владеет русским языком. Он в нескольких предложениях объяснил подписчику, кем тот является и что ему следует сделать, чтобы избежать проблем.

Если представленные слова действительно принадлежат Пригожину, то прежде чем в чем-то его обвинять, следует узнать причину, которая вызвала подобную реакцию. Но все-таки публичным людям следует быть сдержанней.

Источник — Телеграм-канал "Мышевловка", фото - Инстаграм Иосифа Пригожина
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Гость|19.10.2019 17:30|

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