18.10.2019 | 12:24

Недавно Юлия Высоцкая шокировала общественность жутким заявлением. Оказалось, что актриса ничего не ест.

Актриса уже не первый раз приходит к харизматичному ведущему Ивану Урганту на его телешоу. Знаменитости тепло общаются в эфире, что способствует открытому диалогу. В ходе интервью жена Андрея Кончаловского рассказала о том, как следит за фигурой.

Юлия также известна как автор кулинарного блога. Она часто делится рецептами и слывет хорошей хозяйкой. Высоцкая преподнесла ведущему "Вечернего Урганта" большой торт из эклеров с фруктами, однако на резонный вопрос, не поможет ли она расправиться со своим шедевром, ответила категорическим отказом.

Выяснилось, что актриса решила голодать, но рассказала она об этом со смехом. Иван поинтересовался, как Юлии удается оставаться такой жизнерадостной при жесткой диете. "А это очень помогает веселиться. Я не ела уже семь дней", – ответила гостья. Впрочем, Высоцкая отметила, что уже через сутки вернется к привычной системе питания.

Ургант не удержался и пошутил: мол, первое, что она съест, это эклер. Звезда отечественной сцены опровергла его догадку. Она сообщила, что выход запланирован на пробиотиках, домашних йогуртах и других полезных продуктах, которые помогут восстановить работу пищеварительного тракта.