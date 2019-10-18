18.10.2019 | 16:33

Игорь Саруханов вспоминает Аллу Пугачеву только с благодарностью. Когда-то Примадонна отечественной эстрады сделала певцу щедрый подарок.

Саруханов стал героем программы "Судьба человека" на телеканале "Россия 1". Музыкант откровенно рассказал шоумену Борису Корчевникову о личной жизни.

В ходе беседы певец вспомнил о своей четвертой жене, модельере Лене Ленской. В браке с ней Саруханов прожил шесть лет.

По словам артиста, они познакомились на поминках по Игорю Талькову в 1992 году. "Она хотела взять у меня интервью по поводу Талькова и событий, связанных с его убийством. Познакомились, понравились друг другу и стали встречаться. Вместе мы были шесть лет. Я чудом не спился в те годы – много было переживаний и соблазнов. Она меня спасла", – признался вокалист в студии программы "Судьба человека".

На свадьбе Игоря Саруханова и Лены Ленской присутствовала Алла Пугачева. Примадонна сделала новобрачным сюрприз – одолжила свое роскошное авто.

"Подала нам свой лимузин, на котором мы катались по городу. Он был один такой в Москве. Это, конечно, было очень престижно", – вспомнил музыкант.

Брак Саруханова и Ленской рухнул. По словам певца, в отношениях в какой-то момент настал кризис, который они не смогли преодолеть.

"Потом она стала женой Владимира Преснякова, моего друга. Но он у меня ее не уводил. Мы уже расстались, когда он начал за ней ухаживать", - рассказал Игорь Саруханов в программе "Судьба человека".