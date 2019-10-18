Пензенское информационное агентство|18+|Суббота|19 окт 2019|00:23
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+13oC
+14oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+11oC
+12oC
Завтра | Облачно |
  72.10  |  $  64.64

Полезное | Отец Цоя назвал чушью новую версию гибели сына

18.10.2019|22:55
Печать

Отец Виктора Цоя Роберт назвал чушью новое расследование гибели его сына в автомобильной аварии в 1990 году. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

По его мнению, версия о несоблюдении ГОСТа при обустройстве дороги, по которой ехал Цой, выглядит неправдоподобной. «Нового расследования не надо. Отсутствие дорожных знаков не могло стать причиной аварии. Чушь все это полная», — сказал Цой.

17 октября журналист Лев Годованник провел расследование причин аварии, в которой погиб Цой, и назвал новую версию гибели музыканта. Он опросил российских и зарубежных экспертов и пришел к выводу, что обустройство автомобильной дороги, на которой «Москвич» Цоя столкнулся с автобусом, не соответствовало требованиям.

Один из экспертов предположил, что возможной причиной аварии стало отсутствие дорожных знаков о сужении дороги, опасном повороте, а также об ограничении скорости.

Виктор Цой погиб 15 августа 1990 года недалеко от латвийского поселка Кестерциемс. Автомобиль лидера группы «Кино» выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом. Музыканту было 28 лет.

Источник — lenta.ru
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!