18.10.2019 | 22:15

Минувший четверг надолго запомнится многим жителям Пензы. Шутка ли, но через весь город проехала колонна из почти восьми десятков автомобилей с включенной аварийной сигнализацией.

Из машин доносилась громкая музыка, из окон по пояс высовывались молодые люди, снимая происходящее на телефоны. Водители опасно маневрировали, без повода подавали звуковые сигналы, останавливались в неположенных местах, затрудняя движение остального автотранспорта.

Особо «продвинутые» игнорировали сигналы светофоров, предписывающие знаки, пересекали сплошную линию разметки, выезжая на встречную полосу. А судя по некоторым сообщениям, колонна на несколько минут перекрывала движение рядом со зданием Правительства Пензенской области, заняв обе полосы по направлению в сторону аэропорта.

Акция была заранее спланирована. В одной из групп в социальной сети Вконтакте опубликовали объявление о сборе. Правда после шумихи, оно было оперативно удалено, но сохранилось на личных страничках некоторых участников акции.

Местом встречи была выбрана парковка у одного из крупных городских торговых центров. Когда все желающие собрались, а это были в основном молодые люди в возрасте от 18 до 23 лет, автомобили колонной двинулись из Арбекова в сторону Терновки.

Машины проехали по всем центральным улицам Пензы: проспекту Строителей, Суворова, Кирова, Терновского. Судя по сообщениям в соцсетях, жители Пензы были недовольны поведением молодежи. Они обращались в правоохранительные органы, но полицейские не успели застать нарушителей спокойствия.

«В дежурную часть поступило сообщение о происходящем. Сотрудники выехали на вызов, однако никого не застали», - рассказали ИА «ПензаИнформ» в отделении пропаганды. Чуть позже в полиции сообщили, что номера автомобилей, ставших участниками акции, правоохранители установят по камерам видеонаблюдения, находящихся на зданиях.

Большинство пензенцев оказались единодушны в своем мнении. Они отметили, что их напугало и разозлило произошедшее в городе беззаконие. Более часа автомобили с молодыми людьми передвигались по улицам, а никто из них даже не был остановлен. «Попробуешь как-то один выйти чуть выпивши на улицу, а тут бац из кустов двое, и тебя сразу под белы рученьки. Пройдемте в отделение. А тут пол сотни машин и им хоть бы хны. Испугались что ли?», - отметил один из интернет-пользователей. (Здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. Прим. редакции). «Да ладно тебе, вот если бы они на танках были, тогда бы их точно задержали», - пошутил другой комментатор.

Как отметили жители Пензы, для наказания нарушителей не обязательно смотреть записи камер видеонаблюдения. Ведь молодые люди, участвовавшие в акции, даже не собирались скрываться. Сеть ВКонтакте заполнена видеороликами и фотографиями с «автопробега» с хештегом #Бригада_уф-уф. Все они размещены на страницах участников, либо свидетелей «суеты». Именно так назвали акцию ее организаторы.

«Заходи в ВК, ищи по хештегу и вызывай на беседу или для наказания», - отметил один из Интернет-пользователей. В сообществе АВТОХАМ | Авто Пенза | ДТП | Водители был опубликован видеоролик, на котором запечатлено грубое нарушение правил одним из водителей. Автор видео попытался поговорить с нарушителем, но тот поспешил спастись от неприятного разговора, уехав со встречной полосы задним ходом.

В комментариях к записи развернулось живое обсуждение произошедшего. Нашлись и те, кто поддержал нарушителя. Позже они признались, что сами участвовали в «суете».

Основной их посыл: «мы молодые - нам все можно», «молодость все прощает», «вы все такие были», «для нас закона нет - мы сами себе закон». Стоит отметить, что большинство парней и девушек, которые в четверг нарушили городское спокойствие, состоят в группах Вконтакте «Тонировка», «Местоположение ДПС Пенза», «БПАН» (без посадки авто нет – прим. редакции) и подобных сообществах. А известие о том, что новость об их «суете» попала в сервис «Яндекс. Новости», вызвала у них восторг.

На данный момент, часть пензенцев ждет оперативных действий от правоохранительных органов, в части наказания нарушителей спокойствия, равно как и организаторов акции. Причем по мнению большинства интернет-пользователей, наказывать надо публично, чтобы другим неповадно было совершать подобное.