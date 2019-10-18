18.10.2019 | 14:04

Актриса Чулпан Хаматова и ее 17-летняя дочь Арина дали первое совместное интервью. Мать и дочь пришли на шоу Регины Тодоренко.

Ранее дети Хаматовой не посещали светских мероприятий и не участвовали в съемках, поэтому ютуб-шоу "Пятница с Региной" стала для Арины своеобразным дебютом. Артистка, к слову, планировала взять на съемки и вторую дочь 16-летнюю Асю, но девушка в последний момент вспомнила о неотложных делах.

Чулпан Хаматова рассказала, что ее старшая дочь Арина сейчас учится на первом курсе музыкального училища. Средняя наследница Ася в этом году оканчивает школу. О девятилетней Ии артистка, которая, скорее всего, тоже школьница, звезда не упомянула.

"Для меня самое главное в воспитании – привить чувство ответственности. Потому что, когда ты отвечаешь за свои слова, тебе будет легко потом жить в этой жизни. Если ты все время живешь с претензией, что тебе все должны, это очень глупо", – сказала Чулпан Хаматова.

Продолжая говорить на тему воспитания, актриса сообщила, что единственное в чем она проявляет "материнское насилие" – это просмотр фильмов: иногда Чулпан заставляет детей смотреть те или иные картины. Не так давно Хаматова и ее старший ребенок смотрели вместе сериал "Чернобыль".

Знаменитость также поведала, что наследницы помогают ей готовиться к ролям – вместе заучивают тексты и стихи. Также дочери знакомят артистку с модными тенденциями, с популярной у молодежи музыкой. По словам Арины, она и ее мать собрали один плейлист на двоих.

Чулпан Хаматова может положиться на дочерей и в делах, связанных с благотворительностью. Арина, например, с раннего детства принимает посильное участие в работе фонда, причем делает это с удовольствием. Недавно старшая наследница артистки помогла найти музыкантов, которые выступили на мероприятии фонда.

Отметим, что Арина произвела очень хорошее впечатление на зрителей. Отмечалось также, что Чулпан Хаматова выглядит намного моложе своих лет.

"Чулпан так молодо выглядит. Как будто две сестры (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Посмотрела на одном дыхании. Чулпан чудесный человек и дочка у нее просто прекрасная девочка!", "Ощущается разница родительства между этой парой и парой Алсу с дочкой", – комментировали шоу интернет-обыватели.