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Полезное | Диана Шурыгина развелась с мужем из-за скуки

18.10.2019|10:20
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Диана Шурыгина решила поделиться с подписчиками своего блога откровением. На днях она заявила, что разводится с оператором Андреем Шлягиным. Теперь девушка подробно рассказала о причинах расставания.

«Это не шутка и не розыгрыш. Надеюсь, вы нас поймете и поддержите. Несмотря на то, что мы сейчас хорошо общаемся и остались друзьями, развод — это тяжело… Мы сильно любили друг друга. Это правда. И до сих любим, но уже больше, как близкие люди, но не как муж и жена».

По словам Дианы, решение было принято обоюдно. Шурыгина призналась, что, когда она выходила замуж, ей было 18 лет, но два года совместной жизни принесли немало неприятных моментов. Были и ссоры, и перемирия, но теперь "отношения перешли в стадию бытовухи", и ей просто стало скучно.

Судя по всему, грустить Шурыгина начала уже давно. Ведь еще летом она была замечена на экзотическом острове Бали с молодым 22-летним миллионером Денисом Ребровым. Тогда супруг Шурыгиной - Андрей Шлягин не стал комментировать ситуацию.

Большинство инетрнет-пользователей придерживаются мнения, что брак Дианы и Андрей изначально был обречен. Шурыгина явно "та еще ягодка". Диана много раз принимала участие в скандальных фотосессиях, несколько раз ее замечали на вечеринках. И это при том, что девушка стала жертвой изнасилования, за которое один из молодых людей отсидел срок.

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Гость|18.10.2019 10:29|

Это шо за блджад?

Имя: Гость
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