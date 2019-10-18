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Полезное | Алсу внезапно поседела

18.10.2019|15:56
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Артистка опубликовала в "Инстаграм" фото, смутившее подписчиков. Судя по всему, 36-летняя Алсу перестала закрашивать седые корни волос.

На снимке звезда предстала в белой рубашке и светлых джинсах с высокой посадкой. Нюдовый макияж подчеркнул ее естественную красоту. Волосы с заметной сединой у корней знаменитость оставила распущенными.

Поклонники заметили это и указали звезде на необычную деталь, но она на комментарии отвечать не стала. Некоторые были шокированы тем, что певица не закрашивает корни.

"Мне кажется или корни седые?", "Может, мода такая?" – отметили фолловеры. Поклонники тут же вступились за Алсу: "Захочет – покрасит. За своими корнями лучше следите!"

Большинство комментариев оказались лестными. "Красивая", "Яркая красавица наша!", "Вы прекрасны", "Самая милая и стильная", "Нельзя быть такой идеальной", – не поскупились на комплименты пользователи соцсети.

Отметим, что певица Алсу всегда поражала коллег и поклонников элегантностью, сдержанностью и утонченными манерами. Чувства стиля ей не занимать. Даже на сцене она даже не позволяет себе выглядеть вульгарно или слишком броско.

Однако, как и у любой знаменитости, у певицы Алсу немало хейтеров, которых хлебом не корми – дай покритиковать звезду. Они нередко обвиняют исполнительницу в том, что та якобы злоупотребляет уколами красоты и фотошопом, редактируя снимки в "Инстаграме". Артистка предпочитает не обращать внимания на подобные нападки.

Источник — dni.ru
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