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Полезное | Затмит любую: 55-летню Беллуччи признали идеалом женской красоты

17.10.2019|11:32
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Британцы составили рейтинг самых красивых женщин в мире. Однако доктор медицинских наук, профессор и пластический хирург Дмитрий Давыдов не согласился с ними и представил свою фаворитку.

Идеальное соответствие общепринятым характеристикам красоты вовсе не гарантирует приятности лица, уверен Дмитрий Давыдов. Он подчеркнул, что это понятие довольно субъективно.

"Есть так называемое золотое сечение – некие стандарты, к которым стремятся. Но, как показывает опыт, идеальное соответствие золотым стандартам в результате не факт, что будет красивое, милое и обаятельное лицо", – выразил свою точку зрения эксперт.

Он добавил, что мода любит менять стандарты красоты. Это также зависит от интеллектуального уровня, культурного развития и возраста оценивающего. То, что посчитает красивым подросток, может не понравиться взрослому.

Хирург подчеркнул, что у всех разные представления о красоте. Кто-то предпочитает девушек небольшого роста и довольно объемного телосложения, а кому-то по душе высокие дамы худощавой комплекции.

"Говоря об идеальных лицах, на первое место я бы поставил Монику Беллуччи – она вне конкуренции. Моника, безусловно, лучше, чем Белла Хадид", – заявил Давыдов в интервью Life. Он призвал считать рейтинг британских коллег недостаточно достоверным для восприятия в качестве непреложной истины.

Напомним, что итальянская красавица отметила 55-й юбилей, но до сих пор даст фору молодым конкуренткам. Звезда фильмов "Матрица" и "Астерикс и Обеликс: миссия "Клеопатра" находится в роскошной форме.

Источник — dni.ru Фото: www.globallookpress.com
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