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Полезное | Яна Рудковская не сможет родить после перенесенной операции

17.10.2019|09:51
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Яна Рудковская дала интервью журналу Tatler. Продюсер призналась, что они с мужем, прославленным фигуристом Евгением Плющенко мечтают о дочери, но сама она выносить ребенка не может.

Яна Рудковская производит впечатление несокрушимой деловой женщиной, которая ставит амбициозные цели и добивается их. Казалось бы, чего не может получить эта миниатюрная звезда отечественного шоу-бизнеса?

Она реализовалась в карьере, удачно вышла замуж (пусть и не с первой попытки) и стала идейным вдохновителем для супруга. Яна успевает заниматься сыновьями, посещать светские мероприятия и путешествовать. Для нее будто нет ничего невозможного. Однако это не так.

В интервью Рудковская призналась, что ей есть о чем жалеть. Оказывается, она всегда мечтала о дочери, но, когда имела возможность родить, посвятила себя работе. Потом подвело здоровье. Три года подряд Евгений Плющенко и Яна Рудковская пытались зачать дочь, но ничего не вышло.

А после хирургического вмешательства это стало вовсе невозможно. "У меня была операция, после которой стало ясно, что я не смогу сама выносить ребенка", – пояснила продюсер. Яна готова прибегнуть к помощи суррогатной матери, что сейчас распространено в шоу-бизнесе, но Евгений категорически против.

Отметим, что у Яны Рудковской три сына, но только два из них родные. Восемь лет назад она призналась, что старший, Андрей, приемный. Его настоящая мать – Юлия Салтовец, экс-супруга Виктора Батурина, за которым продюсер была замужем.

Источник — dni.ru
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