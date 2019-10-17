17.10.2019 | 16:26

Певица Светлана Лобода много работает над своими номерами, чтобы порадовать поклонников яркими выступлениями. Впрочем, видео с репетиций вызывают не меньший восторг.

На кадрах, которые знаменитость опубликовала на своей странице в "Инстаграм", Светлана танцует на столе в окружении молодых мужчин. Певица одета в обтягивающие черные легинсы, майку и грубые ботинки. По ходу танца артистка также обзаводится мужской шляпой.

Как сообщает Пятый канал, в пятницу, 18 октября, у Лободы день рождения. Любимице публики исполнится 37 лет, и ее преданные фанаты переживают, что буквально на следующий день знаменитости предстоит работать. Многие отметили, что Светлана необычайно трудолюбива.

"Как же вы на следующий день после дня рождения на сцену?", "Пчелка-трудоголик", "Восхищаюсь Вашей работоспособностью и отдачей!", "Очень круто, постановщику отдельный респект!", "Ой, как страшно со стулом! Вы герой", – высказались поклонники Светланы.

Именно за трудоголизм, самоотдачу, внешние и вокальные данные, Лободу уже давно оценила Алла Пугачева. Примадонна отечественной эстрады буквально благословила Светлану исполнить свой хит "Живи спокойно, страна!" на музыку Игоря Крутого и стихи Ларисы Рубальской.

"Живи спокойно, страна,/ Ведь у тебя еще она!/ Все остальные в тени./ Ну извини", – немного переиначила текст песни Алла Борисовна, прокомментировав в Инстаграм выступление Лободы.