17.10.2019 | 23:21

Звезда программы "Давай поженимся!" показала своих спасителей. Лариса Гузеева заявилась в офис к людям, которые помогли ей в борьбе с кибермошенниками.

В конце минувшего лета аккаунт телеведущей в "Инстаграм" был взломан. Лариса Гузеева не могла попасть на собственную страницу в соцсети, на которую, к слову, подписано более миллиона пользователей.

Телеведущая и поклонники пробовали вернуть аккаунт – жаловались в службу поддержки соцсети, однако администрация "Инстаграм" не сразу начала реагировать на обращения. Как выяснилось позже, Лариса Гузеева стала жертвой мошенников, которые завладевают страницами известных людей, а потом продают их вместе с подписчиками заинтересованным лицам.

Звезде "Давай поженимся!" удалось вернуть аккаунт через восемь дней. Артистка обращалась к специалистам. Звезда говорит, что ей помогли "белые хакеры".

17 октября Лариса Гузеева пришла в офис компании, которая спасла ее от киберпреступников. Теледива транслировала встречу со своими спасителями в "Сторис" микроблога.

Звезда не переставала удивляться тому, как молоды специалисты организации. "Ну почему мне 109 лет? Я бы могла здесь тоже работать. Вы посмотрите на этих ребят – какие юные, умные, порядочные лица. И каким добрым делом занимаются", – говорила ведущая.

Лариса Гузеева по-хозяйски погуляла по кабинетам офиса, смутив и переполошив многих работающих там сотрудников. Одна девушка, увидев звезду "Первого канала", попыталась убрать со своего стола шоколадный батончик. "Не надо ничего прятать. Ишь какая! Пусть знают. Вот, все как у людей", – остановила ее знаменитость.

Отметим, что Лариса Гузеева не уставала восхищаться и благодарить специалистов фирмы. Я такой гордости за молодое поклонение не испытывала миллион лет. Хватит уже "забивать" на наших молодых и говорить, что они загубят планету. Нет, они, наоборот, все возродят. Эти ребята спасают нас от зла", – нахваливала работников офиса теледива.