17.10.2019 | 23:12

Основательница музея современного искусства "Гараж" Даша Жукова сочеталась браком с наследником судостроительной компании Ставросом Ниархосом. Торжество состоялось еще в минувшие выходные, однако известно об этом стало только сейчас.

Сообщается, что свадьбу Жукова и Ниархос сыграли в Париже. Присутствующие на мероприятии охарактеризовали его как "очень скромное". В числе гостей были только самые близкие друзья пары: Майя Хоук, Дерек Бласберг и Дженнифер Мэйэр и другие, сообщает Us Weekly.

Отметим, что на прошлой неделе Ставрос Ниархос праздновал мальчишник. Греческий миллиардер собирал друзей в Мадриде. В Испании приятели провели три дня. За это время они успели побывать в нескольких ночных клубах.

Отметим, что Даша Жукова и Ставрос Ниархос знакомы много лет. Однако их отношения перешли в романтические только после того, как оба стали свободными.

Напомним, первым мужем Даши Жуковой был российский олигарх Роман Абрамович. Этот брак длился с 2007 по 2017 год. Основательница музея современного искусства "Гараж" поддерживает теплые отношения с экс-мужем ради общих детей – десятилетнего Аарона-Александра и семилетней Леи.