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Полезное | 77-летняя Вера Алентова после пластики сильно изменилась

17.10.2019|08:33
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В Сети появились новые фото знаменитой актрисы. Поклонники удивились, увидев, как сейчас выглядит Вера Алентова.

Недавно звезда фильма "Москва слезам не верит" посетила открытие 70-го сезона в Московском театре имени Пушкина. Тогда артистка поразила всех своей стройностью и элегантным нарядом.

На днях Вера Алентова вновь появилась на публике. Она побывала на торжественном открытии мемориальной доски в честь актера Алексея Баталова. Среди гостей важного мероприятия был замечен и режиссер, муж артистки Владимир Меньшов.

Вскоре в Сети появились фото с мероприятия. Вездесущим папарацци удалось снять Веру Алентову вблизи, передает Teleprogramma.pro. Еще в 2009 году появилась информация, что знаменитость сделала неудачную пластическую операцию на лице. Тогда все обсуждали, как изменилась внешность актрисы.

Отметим, ранее ходили слухи, что звезда театра и кино якобы вновь легла под нож, чтобы исправить ситуацию. Однако поклонники ужаснулись, увидев, как Вера Алентова теперь выглядит. Многие считают, что артистка перестала быть узнаваемой.

Вера Алентова предпочитает не говорить о пластике и омолаживающих процедурах. При этом знаменитость с удовольствием рассказывает о том, как можно похудеть. По ее словам, нужно просто закрыть рот. Сама актриса заверяет, что чувствует себя прекрасно.

Источник — dni.ru
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