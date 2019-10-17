17.10.2019 | 13:03

Главная прибалтийская дива Лайма Вайкуле прилетела в Москву, чтобы поделиться грандиозными планами. Ее авторский фестиваль "Лайма. Рандеву. Юрмала", который традиционно проходит в июле на Рижском взморье, обретет новое дыхание.

"Для меня главная цель фестиваля – вернуть уважение к профессии музыканта. Я возлагаю много надежд на партнерство с "Русской медиагруппой". Надеюсь, оно поможет популяризировать музыку, в первую очередь молодые таланты. Надеюсь, этот союз сделает фестиваль еще профессиональнее и качественнее", – заявила певица в российской столице.

Она всегда обращала внимание на молодые дарования: в свое время на фестивале выступали Алексей Чумаков, Александр Панайотов, Макс Барских, "Градусы", MBand. Теперь пестовать таланты станет проще – праздник Вайкуле будут поддерживать радиостанции Monte Carlo и "Хит FM", телеканал RU.TV. А уж способных хватает. Те же ЮрКисс и ВладиМир вполне могут стать украшением мероприятия.

Ребята только что выступили в Сочи в рамках матча-открытия Кубка мира по хоккею "Сириус", где презентовали песню к 75-летию блокады Ленинграда и композицию об ушедших родителях на стихи поэта Михаила Гуцериева. Лучшей оценкой их творчества стало приглашение на почетную трибуну и знакомство с президентом России Владимиром Путиным.

На сцене "Дзинтари" возможно совместное выступление Лаймы Вайкуле с матерью этих артистов – певицей Еленой Север. Впрочем, интрига будет раскрыта в дни проведения фестиваля в Юрмале, 24-26 июля 2020 года. Подготовка к нему идет полным ходом.

Остается гадать, придет ли на "Рандеву" Алла Пугачева. В последние годы она появлялась в зале в качестве зрителя и особенно громко хлопала молодым звездам. Примадонне, в частности, нравятся Maruv и Светлана Лобода.