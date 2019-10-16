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Полезное | Волочкова поздравила Баскова фотографией с их свадебной фотосессии

16.10.2019|13:35
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Анастасия Волочкова продолжает интриговать поклонников. Скандально известная балерина выложила фото, на котором запечатлена в свадебном платье рядом с российским певцом.

Накануне, 15 октября, день рождения отметил "золотой голос России" Николай Басков. Народному артисту исполнилось 43 года, но кто даст?! Отечественные знаменитости поздравили исполнителя, засыпав его пожеланиями.

Не осталась в стороне и Анастасия Волочкова, с которой артист давно дружит. Более того, Николай – крестный отец Ариадны, единственной дочери балерины. Когда-то он подарил приятельнице роскошный рояль, на котором девочка смогла музицировать.

В день рождения Баскова Волочкова выложила архивное фото, на котором они запечатлены в интересном виде: на исполнителе – черный блестящий пиджак, темные брюки и белоснежная рубашка, а на танцовщице – эффектное свадебное платье. Свой образ Анастасия дополнила короткой фатой и букетом невесты.

"Дорогой Коля, тебе какое поздравление было бы приятнее? С днем рождения? Или с днем нашей свадьбы? @nikolaibaskov, поздравляю! Спасибо за эти серьги, подаренные тобой! Они – мой оберег!" – поделилась сокровенным балерина.

Что ответил ей Николай Басков, неизвестно. Артистка давно запретила подписчикам комментировать свои публикации из-за обилия негативных отзывов. Впрочем, иногда Анастасия Волочкова делает исключение и разрешает фанатам обсуждать фото и видео.

Источник — dni.ru
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