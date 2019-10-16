16.10.2019 | 10:01

В недавнем интервью 19-летняя дочь Ларисы Гузеевой рассказала о непростых взаимоотношениях в семье. Как оказалось, телеведущая и ее наследница не всегда могут найти общий язык.

Ситуация обострилась, когда в октябре 2018 года умерла мать Ларисы Гузеевой. По словам Ольги, телеведущая тяжело переживает уход близкого человека, она буквально "погибает" от горя. Девушка как может старается поддерживать родительницу, однако лучше пока не становится.

Между тем, парапсихолог Сюзанна Чеботатева уверена, что отношения Ларисы и Ольги всегда будут непростыми. Все из-за особенностей характера телеведущей.

"Лариса Гузеева – человек очень сильный и властный. Со стороны она даже может показаться высокомерной. Но, что касается материнства, она очень хорошая мама: заботливая, готова на все ради своего ребенка... Между тем своей заботой она подавляет характер и дух своего ребенка", – сказала парапсихолог.

Сюзанна Чеботатева отметила, что со временем конфликт усилится. "С возрастом ее дочь будет устраивать протесты, так как духом и характером она похожа на маму… Между ними будет противостояние, с годами оно будет усиливаться. В итоге дочь отдалится от Ларисы Гузеевой, не будет рассказывать о важных событиях своей жизни, на что телеведущая будет сильно обижаться", - резюмировала парапсихолог.