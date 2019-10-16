16.10.2019 | 10:50

Наталья Штурм рассказала подружке о том, что якобы беременна от Андрея Макаревича. Позже она поведала об этом и самому лидеру группы "Машина времени".

На своей официальной страничке в социальной сети "Инстаграм" Наталья Штурм опубликовала снимок, сделанный во время трансляции программы "Звезды сошлись!" на НТВ. Выпуск был посвящен поклонникам знаменитостей, чья любовь порой принимает весьма чудовищные размеры. "А от кого из артистов вы фанатели в юности?" – спросила у подписчиков Штурм.

Она рассказала, что была поклонницей группы "Машина времени". "Однажды, классе в седьмом, мы на уроке переписывались с подружкой и я придумала что у меня роман с ... Андреем Макаревичем! Написала подружке, что беременна от него, и она поверила. Очень жалела меня, и мы думали как теперь жить дальше (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим.ред.)", – поведала Наталья Штурм.

Все бы ничего, но записку обнаружила мать будущей певицы. "Ночью мама чистила форму (у нас форма была шерстяная, коричневая – антисекс) и увидела среди фантиков крамольный клочок именно со словом "беременная". Составила пазл и чуть не поседела", – сообщила артистка.

На тот момент Наталье было всего 14 лет, и мать поняла, что это просто переходный возраст и волноваться не о чем. Самое интересное, что спустя много лет, будучи гостьей программы Андрея Макаревича "Смак", Наталья Штурм рассказала легендарному исполнителю эту историю. "Он меня очень благодарил, что тогда так легко отделался", – завершила свой рассказ певица.